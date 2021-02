CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 4 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, rilasciate subito dopo il pareggio (0-0) in casa contro l’Atalanta per la semifinale di andata di Coppa Italia.

In alto, anticipazioni di Juventus-Roma, gara che andrà in scena questo sabato. Cristiano Ronaldo punta i 100 gol in maglia bianconera: ha nel mirino un mito come Omar Sivori.

Nella Capitale, invece, Edin Džeko reintegrato in gruppo ma comunque degradato: non sarà più lui il capitano della formazione giallorossa.

In basso, invece, si parla di calcio estero: sconfitto il Liverpool, vittorioso, invece, in trasferta l’Everton di Carlo Ancelotti nel turno infrasettimanale di Premier League.

