Atlético Madrid-Milan: out Calabria e Rebic per la Champions League

Davide Calabria ed Ante Rebic salteranno Atlético Madrid-Milan di Champions League. Ancora in dubbio la presenza di Fikayo Tomori

Nessuna speranza di recuperare Davide Calabria ed Ante Rebic per Atlético Madrid-Milan , partita della 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022 . Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Stiramento al polpaccio (uno dei muscoli più complessi) per il primo, lesione al bicipite femorale della coscia destra per il secondo (verrà rivalutato tra dieci giorni).

Per Calabria e per Rebic, dunque, niente Atlético Madrid-Milan. Meglio mettersi l'anima in pace e sperare che il loro recupero proceda senza intoppi. Ad oggi resta ancora in dubbio la presenza di Fikayo Tomori al 'Wanda Metropolitano'. Il difensore centrale canadese naturalizzato inglese ha un problema all'anca e verrà rivalutato domani. Non il massimo, insomma, per un Diavolo che anche Alessio Romagnoli in non perfette condizioni fisiche.