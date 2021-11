Milan, lesione al bicipite femorale per Rebic: tornerà a gennaio

Non c'è pace per Ante Rebic, attaccante del Milan. Appena rientrato dopo i problemi alla caviglia, adesso dovrà fermarsi per noie muscolari

Daniele Triolo

Emergenza infortuni di nuovo da allarme rosso in casa Milan. L'ultima brutta notizia riguarda Ante Rebic, attaccante croato classe 1993 che, come evidenziato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, sembra entrato, ormai, in un'impressionante spirale di sfortuna.

Rientrato in occasione del derby del 7 novembre scorso dopo aver saltato tre settimane piene per via di un pestone alla caviglia, Rebic stava tornando finalmente ai suoi livelli. Si era allenato bene a Milanello durante la pausa della Serie A per gli impegni delle Nazionali ed avrebbe dovuto giocare titolare a Firenze.

Poi, però, nel penultimo allenamento, tentando un banale colpo di tacco, Rebic ha sentito una fitta e si è fermato. Risultato? Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Per il 'CorSera', dunque, problema serio per il Milan e per il tecnico Stefano Pioli, che avrebbe voluto far rifiatare un Rafael Leão che, finora, ha giocato 17 partite su 17 e comincia ad essere un po' stanco.

Rebic tornerà a disposizione del Milan tra circa un mese, quindi dopo la sosta di Natale. Appuntamento al nuovo anno, dunque, per Milan-Roma del 6 gennaio 2022.