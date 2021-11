Milan, stiramento al polpaccio per Calabria: torna tra un mese

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rimediato uno stiramento al polpaccio in Nazionale. Dovrebbe rientrare intorno alla metà di dicembre

Daniele Triolo

Il Milan, in questo inizio di stagione, sta accumulando una serie impressionante di infortuni. Quello occorso a Davide Calabria non ci voleva proprio. Il terzino destro del Diavolo, classe 1996, è uno dei simboli della rinascita recente dei rossoneri: da riserva di Andrea Conti, infatti, Calabria si è guadagnato, in questi due anni, a suon di prestazioni, la chiamata nella Nazionale Italiana.

Proprio in azzurro, però, Calabria si è fatto male. In campo per una manciata di minuti durante Italia-Svizzera 1-1 dello stadio 'Olimpico', gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, il difensore del Milan si è poi fermato per un problema muscolare negli allenamenti dei giorni successivi in vista della gara di Belfast contro l'Irlanda del Nord. Rientrato a Milanello, ha svolto gli esami medici del caso.

Approfondimenti che, purtroppo, hanno evidenziato uno stiramento del polpaccio. Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Calabria, dunque, rischia di tornare in campo con i rossoneri tra un mese. Quella zona, infatti, è molto delicata e le tempistiche di recupero vanno gestite con estrema prudenza.