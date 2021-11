Milan, Tomori probabilmente salterà la gara contro l’Atlético Madrid

Fikayo Tomori, già assente in Fiorentina-Milan, non dovrebbe recuperare per la partita di mercoledì sera al 'Wanda Metropolitano' di Madrid

Daniele Triolo

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, fino alla scorsa settimana non aveva saltato una partita dei rossoneri in questa stagione. Ne aveva, infatti, disputate 12 su 12 in Serie A e 4 su 4 in Champions League.

Quindi, nell'ultimo allenamento prima della partenza del Milan per Firenze, ha accusato un problema all'anca che lo ha messo fuori causa. Il numero 23 ha saltato, dunque, Fiorentina-Milan, partita dove, tra l'altro, è arrivata la prima sconfitta stagionale dei rossoneri in campionato (3-4).

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Tomori salterà, con ogni probabilità, anche la trasferta di mercoledì sera, ore 21:00, al 'Wanda Metropolitano' contro l'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone. Nonostante il Milan abbia detto che valuterà il suo eventuale recupero nella giornata di domani.

Nella penultima partita del Gruppo B di Champions League, quindi, la coppia di centrali del Diavolo sarà composta dal danese Simon Kjær e dal capitano Alessio Romagnoli.