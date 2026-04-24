I perchè dello stallo sul rinnovo di Pulisic — Nei primi mesi di stagione si è parlato tanto del suo possibile rinnovo, visto che il contratto attuale ha scadenza nel 2027, ma ora la situazione è in completo stallo. Non registriamo novità da diversi mesi e non sono previsti incontri per sistemare il quadro generale a breve. "C'è tempo, non è una priorità adesso", ci viene detto da Casa Milan. Parole che suonano sinistre e che puntano un grosso riflettore sul giocatore in vista delle trattative estive di mercato. Pulisic ha 27 anni e si trova davanti a un bivio: restare (sperando che il Milan faccia il salto e diventi più ambizioso) o dedicare gli anni d'oro della sua carriera in un altro Top Club in grado di garantirgli minutaggio e trofei

Milan, mai così male Pulisic come nel 2026 — Il quotidiano poi riporta un dato che Pulisic non aveva mai fatto registrare nel corso della sua carriera tra Borussia Dortmund e Chelsea. Mai gli è successo che tra una rete e l'altra in campionato trascorressero 17 giornate. L'ultima risale alla 18^ giornata contro il Verona, la prossima contro la Juventus sarà la 34^, dunque il calcolo è facile. Negli anni precedenti le crisi di gol ci sono state, ma spesso affiancate da problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per mesi. Invece, in questo periodo a secco di gol in maglia Milan le partite saltate sono solo due: in panchina col Como e fuori per un fastidio con il Bologna.

Nonostante questo, Massimiliano Allegri punta ancora su di lui. Domenica sera ci sarà ancora lui in attacco e il tecnico toscano spera che il nativo di Hershey ripaghi la sua fiducia trovando le giocate che possano avvicinare sensibilmente il Milan all'obiettivo Champions. Poi, ci sarà tutto il tempo per pensare al futuro, Mondiale in casa compreso.