Pioli: “Theo Hernandez è unico, Rodriguez buon giocatore”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha evidenziato l’importanza di Theo Hernandez e ha detto la sua anche su Ricardo Rodriguez: “Quando penso agli equilibri della squadra penso a equilibri che possano completarsi. Non abbiamo un altro terzino che ha la forza e gli inserimenti di Theo Hernandez, ma magari lo troviamo in altre zone del campo. Ricardo Rodriguez? Ricardo sta bene, è un gran professionista. Si è sempre allenato bene ed è buon giocatore”. Il Milan è ancora alla ricerca del vero Krzysztof Piatek: il polacco è però in crescita, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android