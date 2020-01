Pioli: “Piatek e Ibrahimovic insieme? Può essere: è tutto in fase di sviluppo”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto i temi principali di Milan-Sampdoria, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘ e valevole per il 18° turno di Serie A.

Interpellato dai cronisti presenti sulla possibilità che Krzysztof Piatek (o Rafael Leão) e Zlatan Ibrahimovic possano giocare insieme, con il Milan che cambierebbe, dunque, sistema di gioco, Pioli ha evidenziato: “Può essere, ma è tutto in fase di sviluppo. E’ con noi da tre giorni, bisogna muoverci sul campo, giocare e capire se andranno sviluppate situazioni in maniera diversa. Ma abbiamo caratteristiche, qualità, e ruoli che possano cambiare. Io non mi sono mai fissato su un modulo, ma su caratteristiche complementari. Piatek con Ibrahimovic? Possono giocare insieme, conta l’equilibrio”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

