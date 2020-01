Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Newcastle su Piatek. Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal tabloid britannico ‘The Sun‘, il Newcastle United di Steve Bruce spera che, con l’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic, ci sia la possibilità di arrivare a Krzysztof Piatek, classe 1995, il quale potrebbe essere ceduto dal club di Via Aldo Rossi per fare spazio, nella formazione titolare rossonera, al poderoso bomber scandinavo.

Con Piatek, che in Premier League piace anche al Crystal Palace, ha scritto il ‘Sun‘, si risolverebbe il problema del gol dei ‘Magpies‘, a segno appena 20 volte in 21 partite di campionato. Anche se, a ben vedere, i 4 gol in 17 gare del ‘Pistolero‘ polacco in questa stagione per il Milan, di cui 3 su calcio di rigore, non indurrebbero di certo all’ottimismo …

Il Milan potrebbe vendere Piatek, ma vorrebbe monetizzare da una sua partenza. La speranza del Newcastle, invece, è quella di prendere il numero 9 rossonero in prestito con diritto di riscatto. Qualora i bianconeri riuscissero a mettere le mani su Piatek, lascerebbero andar via Dwight Gayle.

Intanto, sul fronte mercato, si va verso un altro innesto nella rosa a disposizione di Stefano Pioli: per i dettagli, continua a leggere >>>

