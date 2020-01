Pioli: “Per dimenticare Bergamo serve un cambiamento radicale: noi siamo il Milan”

NEWS MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: ecco alcune sue dichiarazioni, in particolare sulla sconfitta di Bergamo arrivata prima di Natale. “Ibra non deve essere uno scudo per noi. Per dimenticare Bergamo serve un cambiamento radicale, nessuno vince da solo. Ibra è Ibra, ma noi siamo il Milan e dobbiamo imparare ad acquisire quella determinazione che troppo spesso è mancata. Ibra è carico. Continueremo a parlare perché dal dialogo nascono idee e soluzioni”, le parole del tecnico emiliano. Ma lo svedese giocherà titolare domani? Le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android