Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: Ibrahimovic probabile titolare

NEWS MILAN – Arrivano importanti novità da Milanello a seguito dell’allenamento sostenuto dalla squadra di Stefano Pioli in vista della partita contro la Sampdoria, in programma lunedì a San Siro.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, infatti, Zlatan Ibrahimovic ha risposto alla grande alla seduta odierna e dunque si candida con forza per giocare da titolare nella partita contro gli uomini di Ranieri. Il ballottaggio con Piatek persiste, ma la sensazione è che Pioli abbia intenzione di sfruttare fin da subito la classe dello svedese, in modo caricare ulteriormente tutto l’ambiente. Decisiva la rifinitura di domani. Intanto un ex calciatore rossonero attacca Berlusconi, continua a leggere >>>

