Pioli: “Allenatore più bravo al mondo? Guardiola. Mi piace il suo calcio”

NEWS MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: ecco chi è per lui il miglior tecnico al mondo. “Per me è Pep Guardiola. Durante un periodo che ero fermo sono andato una settimana a Monaco a vedere i suoi allenamenti. Scambiavo opinioni con lui ogni volta che finiva una sessione. Mi piace il suo modo di fare calcio e di porsi”. Intanto, dalla Spagna riportano come Todibo non avrebbe ancora preso la propria decisione: le ultime>>>

