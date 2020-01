Ottaiano: “Con Ibrahimovic il Milan può competere per l’Europa”

ULTIME NEWS MILAN – Il procuratore sportivo Antonio Ottaiano, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Un ritorno molto positivo a giudicare dalle sei dichiarazioni: “Con Ibrahimovic il Milan ha fatto un passo in avanti, lo svedese ha ancora qualcosa di dire e con lui i rossoneri hanno maggiori possibilità di competere per l’Europa fino alla fine”. Intanto non sembra impossibile vedere titolare Zlatan Ibrahimovic contro la Sampdoria, continua a leggere >>>

