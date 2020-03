Napoli, i numeri di Milik in questa stagione

ULTIME NEWS – Questa mattina la Gazzetta ha accostato l’attaccante polacco Arkadiusz Milik al Milan vista la quasi certa partenza di Zlatan Ibrahimovic al termine della stagione. Analizziamo insieme i numeri stagionali con la maglia del Napoli dell’attaccante partenopeo.

Nonostante non sia un titolare fisso del club azzurro, non lo era con Ancelotti nella prima parte di stagione e non lo è adesso con Gattuso, i numeri di Milik sono davvero ottimi. Il polacco ha segnato 9 reti in campionato in 16 presenze, a cui vanno aggiunte le 3 realizzate in Champions League in 4 disputate. Il totale dice di 12 reti in 22 partite tra campionato e coppe. Un bottino niente male per un attaccante che come sappiamo ha subito un paio d’anni fa la doppia rottura del legamento crociato.

Milik oggi sta bene ed è un ottimo attaccante. L’età è ancora dalla sua visto che ha appena compiuto 26 anni. Da Piatek a Milik, l’attacco del Milan potrebbe essere nuovamente affidato ad un centravanti polacco. Intanto, Gordon Singer sta definendo la strategia per la prossima stagione: i dettagli!

