Milan, Gordon Singer sta definendo la strategia per la prossima stagione

NEWS MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il proprietario del fondo Elliott Gordon Singer starebbe definendo la strategia per la prossima stagione rossonera. Il Milan del futuro è infatti al momento ancora un grosso punto di domanda. Dalla dirigenza all’allenatore, passando per il campo con parecchi calciatori a rischio. Tra questi c’è certamente Zlatan Ibrahimovic, la cui permanenza in rossonero è sempre meno probabile.

Lo svedese potrebbe non restare sia per una scelta sua, sia per una decisione della proprietà rossonera che vuole continuare ad applicare un taglio importante al monte ingaggi. La rosea questa mattina parla di una possibile trattativa col Napoli per Arkadiusz Milik: ecco le ultime!

