Milan sui social: “Un nuovo volto nell’allenamento del venerdì”

ULTIME NEWS MILAN – Una giornata importante per il Milan che ha riaccolto Zlatan Ibrahimovic, presentatosi oggi alla stampa. Dopo la conferenza lo svedese si è recato a Milanello per il primo allenamento con il gruppo, disputando un tempo nell’amichevole tra Milan e Rhodense terminata per 9-0 a favore dei rossoneri. Il profilo ufficiale Instagram del Milan ha poi pubblicato alcuni scatti del match mettendo, inevitabilmente, la foto di Ibra in primo piano, autore di un gol e un assist. Ecco le immagini.