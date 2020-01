Ibrahimovic: “Derby? Sempre bello. Quello di Milano è il migliore”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito il derby di Milano del prossimo mese, Ibrahimovic ha dichiarato: “Sarà una bella partita, i derby sono sempre belli. Ho vinto qua e ho vinto là. I derby sono speciali, ma quello di Milano è il migliore. 9 febbraio? Vediamo come andrà, pensare più avanti non è possibile. Penso ad oggi ed alla Sampdoria”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

