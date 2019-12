Milan, senti Simone: “Se arriva Ibrahimovic, Piatek è agevolato”

NEWS MILAN – Durante il “Processo” di ‘Radio Sportiva‘ l’ex attaccante del Milan, Marco Simone ha commentato il periodo dei rossoneri e la difficoltà del reparto offensivo. Queste le dichiarazioni di Simone: “E’ impossibile tornare ai livelli del mio Milan, non sarebbe neanche corretto pensare di poterlo fare perché è stato qualcosa di irripetibile: bisogna servirsi di questo passato, ma oggi ci sono dei fattori come il budget e il ritardo di programmazione che fanno sì che non si possa tornare subito a certi livelli”.

Riguardo l’attacco, Simone ha parlato così: “È sempre difficile fare la scelta giusta al momento giusto, però è vero che Krzysztof Piatek soffre perché è un po’ troppo isolato; non ha un sostegno che può attirare altri difensori, allora perché non mettere subito due attaccanti oppure aggiungerne uno coi cambi?”

Infine, questa la sua convinzione sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: “Ibrahimovic è un attaccante che se arriva può dare una mano per la sua presenza: non è mai stato un giocatore di grandissimi movimenti, ma la sua presenza negli ultimi 20 metri può dare più spazio a Piatek. Non so se verrà, ma oggi col budget che ha il Milan non vedo quale altro attaccante possa arrivare”. Per le ultime sullo svedese, continua a leggere >>>

