Milan-Sampdoria, Yonghong Li: “Vedremo un gol di Ibrahimovic?”

ULTIME NEWS MILAN – Meglio tardi che mai. La passione di Yonghong Li per il Milan è aumentata a dismisura dopo aver lasciato il club rossonero nelle mani del fondo Elliott. L’imprenditore cinese, come è solito fare, è intervenuto su Twitter a pochi minuti da Milan-Sampdoria ‘retweettando’ un post dei rossoneri. La domanda di Yonghong è: “Vedremo un gol di Ibrahimovic per iniziare l’anno?”. Ecco il suo post.

Intanto ecco le scelte ufficiali di Stefano Pioli per il match tra Milan e Sampdoria, continua a leggere >>>

