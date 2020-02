Milan, Saelemaekers primo belga rossonero nell’era dei 3 punti

MILAN-VERONA – Come ricordato da Opta, con l’entrata in campo negli ultimi minuti del match giocato ieri contro l’Hellas Verona, Alexis Saelemaekers è entrato a modo suo nella storia rossonera. L’esterno classe 99′, infatti, è il primo giocatore belga a vestire la maglia del Milan nell’era dei tre punti, ovvero dal 1994-95. Il suo non è stato un debutto così negativo: per saperne di più, leggi la nostra analisi>>>

