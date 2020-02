Saelemaekers, esordio convincente in Milan-Verona: l’analisi

NEWS MILAN – Esordio ufficiale per Alexis Saelemaekers in Milan-Verona. Stefano Pioli lo ha mandato in campo nel finale della sfida, con il risultato ancora in bilico, al posto dello stremato fisicamente Davide Calabria.

Voto positivo alla prova di Saelemaekers, nelle nostre pagelle post-partita abbiamo valutato la sua prova con un “6”. Entrato al minuto 77, ma da terzino destro. Un ruolo che ha ricoperto in passato, ma che non è il suo ruolo natuale. Visto l’avversario in inferiorità numerica, e l’obbligo di andare a segnare il gol vittoria, non avrebbe avuto grossi problemi dal punto di vista difensivo. Applausi di fiducia da tutto ‘San Siro’ al momento dell’ingresso sul terreno di gioco.

Propositivo nelle sovrapposizioni a Samuel Castillejo sulla fascia destra, non sbaglia le cose semplici. Spicca per l’ottima personalità mostrata in almeno due occasioni, seppur il risultato non lo abbia premiato. Prima prova un cross a rientrare con il sinistro (alla Jesus Suso per intenderci), ma finisce alto e lungo oltre il secondo palo. Poi si mette in proprio, salta un avversario in zona centrale e prova il mancino dai 25 metri: palla alta. Forse in quest’ultima occasione poteva tentare di avanzare ulteriormente verso il limite dell’area, vista la passività avversaria, ma ha voluto tentare la fortuna.

I fondamentali ci sono: ha velocità, personalità e intraprendenza. E anche un buon sinistro che può dare soddisfazioni dalle prossime partite. Ora bisogna solo lavorare duro in settimana: conoscere al meglio schemi e tattica, senza dimenticare l’intesa con i compagni. Nel post-partita Stefano Pioli ha commentato così la prova di Saelemaekers: “L’ho visto più in video che sul campo, ha fatto solo la rifinitura con noi. Calabria aveva giocato poco ultimamente, era stanco. Alexis è un esterno, sa fare anche il terzino. È entrato bene, dovrà lavorare ancora tanto”.

Intanto al termine di Milan-Verona, duro commento contro Lucas Paquetà: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android