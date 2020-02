Milan, in gol da 10 partite consecutive: il dato

NEWS MILAN – Da quando il Milan ha cambiato modulo abbandonando il 4-3-3, i rossoneri hanno sempre segnato. Il club di via Aldo Rossi, infatti, va in gol da 10 gare consecutive. Da Cagliari-Milan 0-2 a Fiorentina-Milan 1-1. Inutile dire come il dato delle reti realizzate dalla squadra di Pioli sia ancora troppo basso (appena 27 in 25 partite di campionato) se paragonato alla mole di occasioni create, ma è fuori dubbio che il cambiamento dall’arrivo di Ibrahimovic e da quando è stato modificato lo schieramento tattico sia sotto gli occhi di tutti. Intanto, i rossoneri potrebbero fare una protesta formale contro il capo degli arbitri Marcello Nicchi>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android