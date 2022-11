Milan-Fiorentina, problema al costato per Bonaventura: al suo posto Barak

Giacomo Bonaventura non prenderà parte al match tra Milan e Fiorentina per un problema al costato: al suo posto Barak

Problema per Vincenzo Italiano a pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Fiorentina. Previsto in campo dal primo minuto, Giacomo Bonaventura si è fermato nel riscaldamento e non prenderà parte al match. Secondo 'Dazn', l'ex centrocampista rossonero ha riportato un problema al costato che lo tormentava già da diversi giorni. Al suo posto giocherà Barak. Ecco come e dove vedere Milan-Fiorentina in tv e in streaming