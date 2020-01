Milan, ecco il 2020! Tutti i numeri 20 della storia rossonera

NEWS MILAN – Da ieri notte siamo entrati ufficialmente nel 2020, terminando in questo modo una decade (2020-2019) che ha visto il Milan vivere un periodo di flessione e poco positivo della sua ultracentenaria storia in cui è riuscito a conquistare solamente uno Scudetto e due Supercoppe Italiane, tra le turbolente vicende dei cambi di proprietà e le molteplici pessime figure in campo di calciatori spesso non all’altezza della maglia che indossavano.

E’ curioso analizzare chi nel corso della storia del Milan ha indossato la casacca 20, un numero forse non troppo “nobile”, ma che ha visto diversi rossoneri che hanno scritto importanti pagine milaniste vestirla. Il primo fu Zvonimir Boban – attuale CFO del club di via Aldo Rossi – che la indossò dal 1995 al 1998 per tre stagioni, prima di passare poi alla casacca numero 10.

Il croato, poi, la lasciò ad un altro grande calciatore della storia del Milan come Oliver Bierhoff, attaccante tedesco che trascinò il Milan allo Scudetto del 1999 con Alberto Zaccheroni in panchina. La punta la vestì fino al 2002, quando poi venne ereditata da Clarence Seedorf. Anche l’olandese, come Boban, indossò la 20 – per 4 stagioni – per poi passare alla numero 10. Dopo di lui venne il turno di Johann Gourcuff, in rossonero per due anni dal 2006 al 2008. Il francesino non riuscì a ripagare le attese e dopo solo due stagioni tornò in patria.

Dopo l’anonima avventura dell’uruguaiano Tabare Viudez, venne il turno di Ignazio Abate che ha indossato la maglia numero 20 dal 2009 al 2019, quando ha lasciato i rossoneri dopo 306 presenze. Infine, veniamo ad oggi. Attualmente il 20 è sulle spalle di Lucas Biglia, che la scorsa estate ha deciso di prenderlo, lasciano dopo 2 anni il numero 21. Intanto, Ibrahimovic è tornato al Milan: ma che fine hanno fatto i suoi ex compagni?

