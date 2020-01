Milan, ecco come potrebbe essere la terza maglia del 2020-21

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato dal sito Footy Headlines, Puma per la terza maglia del Milan della prossima stagione (2020-21) potrebbe puntare sull’azzurro. Lo sponsor tecnico del club rossonero, sarebbe intenzionata a puntare su un colore insolito rispetto alla tradizione rossonera, con una trama particolare che sembra ricordare il modello pied de poule, schema che gli appassionati di moda conoscono bene. Il logo di Puma, nomi e numeri dei giocatori saranno invece in bianco, tonalità che li farà risaltare bene anche a distanza.

Come ricordato dal sito ‘Calcio e Finanza’, non si tratterebbe di una novità assoluta per i tifosi milanisti, che avevano già avuto modo di vedere una divisa simile nel 1995-96, corredata anche da una sottile riga orizzontale rossonera, annata in cui la squadra allora guidata da capitan Baresi si sarebbe poi laureata campione d’Italia.

