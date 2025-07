"Nel 2016 fui a un passo dalla Juventus, anzi a meno di un passo: visite superate, ultimo giorno di mercato in sede a Torino in attesa dell’ok dello Zenit, che poi in serata bloccò il trasferimento. Alla Juventus dell’epoca mi aveva voluto Allegri, che ora allena il Milan… Non ho preferenze, ma so che posso dare ancora tanto in campo e nello spogliatoio: ho molta esperienza e sono duttile, posso giocare a centrocampo o in difesa come nell’Atletico".