Pisa e Verona hanno pareggiato ieri sera per 0-0 restando nelle ultime posizioni della Serie A. In panchina per i toscani Oscar Hiljemark che ha preso il posto di Gilardino. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la partita: "Mi è mancata l'Italia, anche la Serie A. Sono molto orgoglioso, anche un po' emozionato, questa sera. Ho trovato il Pisa molto bene tre giorni fa. Nel primo tempo siamo andati bene in fase difensiva, mentre con la palla mancava qualche dettaglio. Nella ripresa siamo cresciuti tanto e abbiamo avuto grandi occasioni per segnare e per vincerla. Abbiamo pareggiato, e non vinto, ma oggi ho visto una squadra che ha voglia di lavorare e di combattere: questo per me è davvero positivo".
PISA-MILAN
Verso Pisa, Hiljemark: “Contro il Milan serve un certo tipo di lavoro tattico, ma …”
Oscar Hiljemark che ha preso il posto di Gilardino sulla panchina del Pisa ha parlato a Sky Sport anche della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole
Hiljemark ha parlato anche verso Pisa-Milan di venerdì 13. Ecco le sue parole: "Manca un po' di chiarezza in fase offensiva, la prossima settimana ci lavoreremo. Se facciamo come oggi nella ripresa, lavorando insieme possiamo anche salvarci. Quando inizia la partita, può succedere di tutto. Io voglio vincere ogni volta che gioco. Contro il Milan serve un certo tipo di lavoro tattico, ma venerdì scenderemo in campo per fare risultato".
