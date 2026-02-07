Pisa e Verona hanno pareggiato ieri sera per 0-0 restando nelle ultime posizioni della Serie A. In panchina per i toscani Oscar Hiljemark che ha preso il posto di Gilardino. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la partita: "Mi è mancata l'Italia, anche la Serie A. Sono molto orgoglioso, anche un po' emozionato, questa sera. Ho trovato il Pisa molto bene tre giorni fa. Nel primo tempo siamo andati bene in fase difensiva, mentre con la palla mancava qualche dettaglio. Nella ripresa siamo cresciuti tanto e abbiamo avuto grandi occasioni per segnare e per vincerla. Abbiamo pareggiato, e non vinto, ma oggi ho visto una squadra che ha voglia di lavorare e di combattere: questo per me è davvero positivo".