Baresi tedoforo: 'Uno dei momenti più emozionanti della mia vita sportiva'

L'ex capitano rossonero ha commentato questa esperienza ai microfoni di 'Repubblica'. "Sono stati i momenti più emozionanti della mia vita sportiva: mai provata una sensazione del genere" ha dichiarato Baresi. Nel proseguire ha spiegato: "Hai quella torcia tra le dita e sai che contiene la storia dello sport, e un po’ anche quella della civiltà umana. Un simbolo fortissimo. È stato pazzesco, mi tremavano le gambe e forse anche la mano. Lo stadio Meazza è stato la mia casa per vent’anni, e a casa ci sentiamo tutti al sicuro, stiamo tutti meglio. Mi ha emozionato entrare nello stadio, portare il fuoco lì dentro, proprio io. La torcia, cioè i valori immortali dello sport: la pace, il rispetto delle regole e dell’avversario, l’amore, la correttezza".