Walter De Vecchi, ex calciatore e responsabile del settore giovanile del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera sul giovane Alphadjo Cissé, nuovo acquisto del Milan che rimarrà al Catanzaro fino al termine della stagione per poi raggiungere Massimiliano Allegri in rossonero. Ecco, di seguito, le parole di De Vecchi:
Le parole di De Vecchi—
“Io conosco bene Cissé. Il ragazzo è cresciuto nel Verona e ho avuto modo di affrontarlo in tutta la trafila: giovanissimi, allievi e primavera. Si è sempre dimostrato un centrocampista d’attacco importante perché ha offerto prestazioni sopra la media, segnando dei gol. Adesso a Catanzaro in 21 partite ha fatto 6 gol: è una cosa importante per un 2006. Inoltre l’intervista rilasciata a Repubblica mi fa pensare che sia un ragazzo con la testa sulle spalle: ha detto “i primi soldi che guadagnerò comprerò la casa ai miei genitori”. È una cosa bellissima che denota l’educazione e la crescita“
