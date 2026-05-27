L'analisi dei risultati: "Se analizzi i nostri risultati complessivi, emerge un dato chiaro: spesso abbiamo recuperato molti punti da situazioni di svantaggio. È altrettanto vero che, a volte, ci siamo fatti rimontare quando eravamo avanti nel punteggio. Questo è accaduto perché non abbiamo mai modificato il nostro stile di gioco in base al risultato della partita".

Iraola, futuro al Milan?

L'esonero di Massimiliano Allegri e della dirigenza ha dirottato il Milan sul mercato delle panchine. Il nome in cima alla lista di Ibrahimovic e Cardinale è proprio quello di Andoni Iraola, ma alcune indiscrezioni delle ultime ore potrebbero cambiare le carte in tavola. Come riportato dal quotidiano basco 'Bilbao Iria' e successivamente confermato da Matteo Moretto, il tecnico spagnolo non vorrebbe lasciare la Premier League. Sul tavolo c'è un offerta dal Crystal Palace, pronto a garantire un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione (a differenza dei 4 offerti dal Milan). Oltre ai soldi, che chiaramente hanno un peso, c'è un altro elemento che fa storcere il naso ad Iraola: il progetto tecnico dei rossoneri. Senza la Champions, infatti, il Diavolo avrà un potere d'acquisto limitato sul mercato e l'ex Bournemouth teme di non avere abbastanza risorse per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza. Tra i possibili sostituti, come raccolto dalla nostra redazione, il nome in pole è quello di Oliver Glasner, allenatore austriaco in uscita proprio dal Crystal Palace.