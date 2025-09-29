Ci spieghi da dentro l'effetto Allegri? "Lui ha semplicemente detto che dobbiamo stare uniti perchè abbiamo gli attaccanti forti che possono fare gol in qualsiasi momento della partita. La cosa è che dobbiamo concentrarci, non solo i difensori ma tutti: essere compatti. Stiamo ancora migliorando perché vogliamo fare ancora meglio".

Sei uno dei pochi reduci dello Scudetto: ci sono analogie? "Difficile da dire. Come squadra abbiamo un ambiente positivo, stasera soprattutto perché abbiamo vinto. Dopo la prima sconfitta contro la Cremonese il mister ha detto di dover stare calmi perché era solo la prima. Adesso siamo in testa e ci sono ancora tante partite: dobbiamo recuperare perché abbiamo un'altra partita importante...".