Lecce-Bologna si è chiusa sul 2-2. All'ultimo minuto, sugli sviluppi di un corner battuto da Berisha , Camarda ha spinto in rete con un colpo di testa la palla del pareggio. Un gol pesantissimo per i giallorossi, che conquistano un punto molto importante per il morale. Inoltre, si tratta della prima rete in Serie A per Francesco Camarda . L'attaccante classe 2008 - in prestito dal Milan e cresciuto nel settore giovanile rossonero - è stato elogiato nel post-partita dal suo allenatore.

Lecce-Bologna, Di Francesco su Camarda

Le parole di Di Francesco: "Questa partita deve essere un punto di partenza. Abbiamo avuto un ottimo atteggiamento, siamo stati sfortunati, peccato perché a un certo punto abbiamo pensato di poterla vincere. Sul secondo gol siamo stati ingenui, dobbiamo limitare gli errori difensivi. La difesa è alla base delle buone prestazioni. Oltre ai difensori anche i tre centrocampisti erano troppo schiacciati in occasione del gol del Bologna".