È in corso Milan-Napoli, il primo big match del campionato per entrambe le squadre. Tra le fila dei rossoneri, è in campo - ancora una volta dal primo minuto - Luka Modric. Il campione croato sta dimostrando una continuità fisica impressionante, tanto che Allegri lo ha sempre schierato da titolare in queste prime partite di Serie A. Finora questa fiducia sta venendo ripagata alla grande da Modric, che si sta dimostrando nuovamente un fuoriclasse assoluto e un professionista esemplare. La sua professionalità è visibile anche da alcuni dettagli che Peppe Di Stefano ha rivelato all'interno di un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Di seguito, si riportano i retroscena che il giornalista di 'Sky Sport' ha raccontato.
Di Stefano su Modric: "È l'ultimo ad andare via e il primo ad arrivare al centro sportivo"
Peppe Di Stefano, giornalista che segue il Milan per 'Sky Sport', ha rivelato alcuni aneddoti su Luka Modric
Milan, la leadership di Modric—
I retroscena su Modric: "È al Milan da pochi mesi, a Milanello da un mesetto. È l'ultimo ad andare via e il primo ad arrivare al centro sportivo. Non è una frase fatta, è davvero così. Saluta tutti, quasi sempre si ferma con i tifosi per foto e firme. Mi ha fatto impressione il suo modo di ragionare. Quando sbaglia chiede sempre scusa. Ha una mentalità da vecchio Milan. Quando Ricci e Jashari vedono un quarantenne così ti fa capire tante cose".
