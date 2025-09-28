Le hanno dato fastidio le accuse rivolte ai club sulla poca chiarezza? "Per quanto riguarda il Milan, abbiamo una struttura molto semplice: è di proprietà di RedBird che possiede il 99,97% delle azioni - qualche azione la posseggo anche io da tempi remoti. Gerry Cardinale è il fondatore e proprietario: francamente non riesco a capire cosa si debba dire di più. Credo che Oaktree sia nella stessa situazione ma lascio parlare a loro dei fatti loro"

Sul cosa succederà dopo l'eventuale acquisto dello stadio: "Noi firmeremo un protocollo della legalità per assicurarci che le imprese che lavoreranno nella costruzione dello stadio, che saranno tante e importanti perché i lavori valgono più di un miliardo, abbiano tutti quei requisiti e siano nella white list delle aziende che possono lavorare e che non hanno infiltrazioni".