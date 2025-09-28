Novellino: “Milan-Napoli? Sarà una partita bella, proveranno a vincerla entrambe”

Sulla partita di stasera: "Quella di San Siro sarà una partita importante per entrambe, hanno il miglior reparto di centrocampo della serie A e sarà un match emozionante. Allegri e Conte sono due tecnici di grande livello, sono pratici e fanno i fatti, nella fase di non possesso sono bravissimi. Inoltre hanno calciatori di qualità e anche bravi nei duelli individuali. Secondo me sarà una partita bella, affatto tattica perché siamo appena all'inizio del campionato. Sia Milan che Napoli proveranno a vincerla".