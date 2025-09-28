Pianeta Milan
INTERVISTE

Novellino: “Milan-Napoli? Sarà una partita bella, proveranno a vincerla entrambe”

Walter Novellino, ex giocatore con un passato al Milan e al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Milan-Napoli
Alessia Scataglini
Walter Novellino, ex giocatore con un passato al Milan e allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del big match di questa sera tra Milan e Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Napoli: il pensiero di Novellino

Sulla Roma: "Milan-Napoli è un duello tra due squadre che stanno meglio delle altre, a livello fisico e di gioco. In questa prima fase oltre a loro vedo bene la Roma, perché è guidata da un allenatore bravo come Gasperini

Sulla partita di stasera: "Quella di San Siro sarà una partita importante per entrambe, hanno il miglior reparto di centrocampo della serie A e sarà un match emozionante. Allegri e Conte sono due tecnici di grande livello, sono pratici e fanno i fatti, nella fase di non possesso sono bravissimi. Inoltre hanno calciatori di qualità e anche bravi nei duelli individuali. Secondo me sarà una partita bella, affatto tattica perché siamo appena all'inizio del campionato. Sia Milan che Napoli proveranno a vincerla".

Sulle critiche a De Bruyne:"De Bruyne è oggetto di qualche critico ma resta, come Modric, un calciatore straordinario. Farà la differenza anche il belga, bisogna aspettarlo per consentirgli di inserirsi nel calcio italiano e in modo che raggiunga una buona condizione atletica. In fase di non possesso forse ha qualche lacuna, ma sicuramente la colmerà presto. Rispetto a quella col Pisa la gara di domenica sera sarà diversa, anche perché pesava sugli azzurri la stanchezza per la partita di Champions"

