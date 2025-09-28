Il segreto? "Non posso dire una cosa in particolare. Ci sono molte cose che devono confluire, ma la più importante è l'amore per il gioco e il continuare a sacrificarsi. Non puoi accontentarti di ciò che hai già fatto, guardandoti indietro e dicendo: 'Ho fatto questo, ho fatto quello'. Nel calcio, devi sempre dimostrare il tuo valore, indipendentemente da quanto sei bravo e da quanto hai già raggiunto. Devi continuare a dimostrare il tuo valore, ed è questo che penso. Probabilmente è per questo che sono ancora a questo livello".