Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Modric: “Amo davvero il calcio. Ciò che mi mantiene motivato è che voglio ancora vincere”

INTERVISTE

Modric: “Amo davvero il calcio. Ciò che mi mantiene motivato è che voglio ancora vincere”

Modric: 'Amo davvero il calcio. Ciò che mi mantiene motivato è che voglio ancora vincere'
Luka Modric, nuovo centrocampista del Milan, ha raccontato a 'CBS Sports Golazo' il suo amore per il calcio e cosa lo mantiene motivato
Redazione PM

L'inizio stagione di Luka Modric, appena arrivato al Milan, sta stupendo tutti. Se la sua classe non era in discussione, lo era, invece, la sua condizione fisica. Finora, il centrocampista croato ha sempre giocato da titolare in campionato, mostrando una professionalità esemplare. Inoltre, il livello delle sue prestazioni è altissimo: è sempre tra i migliori in campo della sua squadra. Il Pallone d'Oro 2018 si è raccontato a tutto tondo all'interno di un'intervista a 'CBS Sports Golazo'.

Milan, Modric e il suo amore per il calcio

—  

Come faccio a rimanere motivato? "È semplicemente l'amore per il calcio. Amo davvero il calcio. Fin da quando sono nato, ho visto foto di me da bambino con un pallone. Amo così tanto il calcio che è per questo che rimango motivato. Quando vinci, è una sensazione unica e vuoi che accada di nuovo. "Questo è ciò che mi mantiene motivato, voglio ancora vincere".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE:

Il segreto? "Non posso dire una cosa in particolare. Ci sono molte cose che devono confluire, ma la più importante è l'amore per il gioco e il continuare a sacrificarsi. Non puoi accontentarti di ciò che hai già fatto, guardandoti indietro e dicendo: 'Ho fatto questo, ho fatto quello'. Nel calcio, devi sempre dimostrare il tuo valore, indipendentemente da quanto sei bravo e da quanto hai già raggiunto. Devi continuare a dimostrare il tuo valore, ed è questo che penso. Probabilmente è per questo che sono ancora a questo livello".

Leggi anche
Di Stefano su Modric: “È l’ultimo ad andare via e il primo ad arrivare al centro...
Scaroni: “Domani è un giorno fondamentale per il Milan, per l’Inter, per la città di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA