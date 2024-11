Baldini: “Fonseca e Thiago Motta? Non gli dedico tempo”

Il Milan Futuro ha sbattuto ha perso contro il Pescara di Baldini . L'allenatore della squadra che sta dominando il girone di Serie C in cui ci sono anche i giovani rossoneri, ha rilasciato una lunga intervista a 'Il Corriere dello Sport'. Tra le domande anche un parere su Milan-Juventus e sui due allenatori: Paulo Fonseca e Thiago Motta . La risposta di Baldini è secca e decisa.

Baldini: "Fonseca e Thiago Motta? Per me non esistono"

«Fonseca e Thiago Motta? Per me non esistono perché vivo della mia dimensione, non mi interessa cosa fanno, se giocano bene o male, non gli dedico tempo. All’inizio guardavo con curiosità e ammirazione Sacchi, Orrico, Maifredi. Poi le ispirazioni me le sono fatte venire da solo».