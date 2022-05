Teocoli: “Maldini è il numero uno, Elliott avrebbe dovuto parlargli” | News

Teo Teocoli, noto comico e tifoso del Milan, ha espresso il suo pensiero su Paolo Maldini dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Teo Tecoli, noto comico e attore, ha parlato di Paolo Maldini dopo le sue dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'. Questo il suo intervento: "Ho letto le dichiarazioni di Maldini sulla Gazzetta, è un momento in cui bisogna stare attenti. Maldini in questo momento è il numero uno assoluto per il calcio italiano, ha fatto vedere di che pasta è fatto. Vinto lo Scudetto, il gruppo Elliott avrebbe dovuto dirgli 'parliamoci e vediamo se siamo d'accordo su tutto'. È intelligente, è uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Deve seguire la propria strada tranquillamente, riuscirà a portare il Milan verso altri traguardi prestigiosi".