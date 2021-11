Svezia, Isak difende Ibrahimovic: “E’ un giocatore di gran classe” | News

Alexander Isak, attaccante della Nazionale svedese, difende a spada tratta il suo connazionale e compagno di reparto Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto dopo la clamorosa sconfitta contro la Georgia, Alexander Isak ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic, difendendolo dalle critiche. Queste le parole dell'attaccante della Real Sociedad. "Non credo che ci influenzi in qualche modo se non in meglio. È un giocatore di gran classe e per quel che riguarda la partita abbiamo creato delle occasioni nel primo tempo, per cui di cosa lamentarsi davvero? Se le avessimo concretizzate tutto sarebbe stato pace e gioia. Ora non ci resta che aspettare domenica". Le Top News di oggi sul Milan: il retroscena sul fondo arabo, il rinnovo di Krunic e molto altro