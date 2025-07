Bagno di folla per Modric: “Perchè il Milan? E’ un club molto grande!”

Pochi istanti fa, Luka Modric è arrivato a Casa Milan, concludendo la sua prima giornata in rossonero. Le prime parole da rossonero

Pochi istanti fa, Luka Modric è arrivato a Casa Milan, concludendo la sua prima giornata in rossonero. Dopo aver completato le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, il fuoriclasse croato si è recato negli uffici del club di via Aldo Rossi per porre la firma sul contratto che lo legherà al Milan.