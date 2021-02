Stankovic: “Il Milan vorrà riscattarsi: è forte, carico e ha Ibrahimovic”

Stankovic rispetta il Milan e Ibrahimovic. Ma nessun timore

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa ed ex calciatore, in Italia, di Lazio (1998-2004) e Inter (2004-2013), ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGI QUI L’INTEGRALE) al ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Sul Milan di Stefano Pioli, suo rivale di domani nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, Stankovic ha detto: “Non mi permetto di giudicare una grande squadra come il Milan solo perché è reduce da due k.o. in Serie A e dal pareggio contro di noi”.

“Ci troveremo di fronte una formazione che vorrà riscattarsi, un avversario forte e carico perché un club che ha Zlatan Ibrahimovic e che nella sua storia ha vinto tanto in Italia ed in Europa non accetta di stare più di tre incontri senza fare risultato”, il commento dell’ex interista.

Comunque, sulla possibilità che la sua Stella Rossa, reduce dal 2-2 strappato al 93′ nel match di andata del ‘Marakana‘ di Belgrado, passi il turno in Europa League, Stankovic ha sottolineato: “Il match d’andata ci ha insegnato che tutto è possibile. Sarà difficile, ma finché ci sarà speranza ci proveremo”. Calciomercato Milan, rivoluzione in fascia: ecco chi può arrivare >>>