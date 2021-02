Milan, ecco il piano anti-stress di Ibrahimovic per Sanremo | News

Milan, il piano allenamenti di Ibrahimovic nella settimana di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà ospite fisso del Festival di Sanremo la prossima settimana, dal 2 al 6 marzo. Così, come da contratto firmato già mesi fa con la Rai ed al quale il Milan, già prima del rinnovo dell’accordo con il centravanti svedese in estate, aveva dato il suo assenso.

Adesso, come riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, si conosce anche il programma, dettagliato, di ciò a cui andrà incontro Ibrahimovic. Che dovrà dividersi tra allenamenti, partite con il Milan ed impegni sul palco del teatro ‘Ariston‘. Un programma che, inizialmente, si pensava potesse essere stilato dopo Roma-Milan di domenica.

Poi, però, Paolo Maldini, Stefano Pioli e lo stesso Zlatan hanno convenuto che fosse opportuno ragionarci subito ed organizzare ogni minimo dettaglio di una ‘trasferta’ che porterà, nelle tasche di Ibra, 250mila euro netti. Per evitare di fare il pendolare sull’asse Milano-Sanremo, visto che sono 600 chilometri tra andata e ritorno, con tutto lo stress che ne sarebbe conseguito, Ibrahimovic si fermerà in Riviera.

Si allenerà lì, infatti, per tre giorni (martedì 2, venerdì 5 e sabato 6 marzo) con un preparatore del Milan. Mercoledì 3, invece, sarà regolarmente a Milano per giocare, a ‘San Siro‘, la gara contro l’Udinese delle ore 20:45. Nel post-partita, sarà soltanto in video-collegamento con Sanremo. Si fermerà, dunque, a dormire per quattro notti in Liguria: martedì dopo la première, poi giovedì 4 quando canterà con l’amico Sinisa Mihajlovic, venerdì e sabato.

Nessun problema, dunque, per la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo. L’attaccante del Milan, così facendo, riuscirà a rispettare tutti gli impegni e, al contempo, continuare a dimostrare la sua enorme professionalità. La questione più delicata riguarderà, comunque, l’ultima serata di Sanremo, che, per tradizione, è la più lunga di tutte. Il giorno seguente, domenica 7 marzo, il Milan giocherà alle ore 15:00 al ‘Bentegodi‘, in casa dell’Hellas Verona.

Ibrahimovic, nonostante i tempi stretti, ha rassicurato tutti. In auto o in elicottero, o, forse, con un volo privato, raggiungerà i compagni di buon mattino nel ritiro di Verona. La partecipazione di Zlatan al Festival della Canzone Italiana ha creato, e continua a creare, qualche malumore. Per Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan, “evidentemente Ibra aveva bisogno di riposare, perché senza questa eventualità non riuscirei a capire come il club possa aver acconsentito”.

Dal Milan, però, ha concluso il 'CorSera', sull'argomento filtra però una serenità reale, non di facciata. La professionalità di Zlatan è indiscutibile, come testimonia il fatto che a 39 anni sia ancora a livelli altissimi. Conosce il suo corpo, Ibra. Come nessun altro. Chissà anzi che il Festival di Sanremo non gli faccia bene e non lo faccia tornare ai livelli di qualche settimana fa.