Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (24/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola stamattina, in prima pagina, avverte Zlatan Ibrahimović. Il fuoriclasse del Milan dovrà fare “Occhio alla stecca“, con un chiaro riferimento alla sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo. Ibra si allenerà tre giorni in Riviera, ma non salterà le gare con il Diavolo. Nel riquadro verticale, poi, si parla della lotta Scudetto in Serie A, con la Juventus che vuole recuperare posizioni per provare ad insidiare l’Inter. I bomber Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku si scaldano per la sfida. Quindi, spazio alla Champions League, con il crac interno (1-4), della Lazio contro il Bayern Monaco. E stasera tocca all’Atalanta contro il Real Madrid. Incubo CoVid al Torino: 6 positivi e rinvio della partita di venerdì contro il Sassuolo.

