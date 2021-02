Mihajlovic: “Ibra a Sanremo? Se si allena e gioca, qual è il problema?

Mihajlovic parla di Milan-Stella Rossa e di Ibrahimovic

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Tiki Taka‘. Queste le parole di Mihajlovic:

Sulle differenze tra il suo Milan e quello di Stefano Pioli: “Semplice, Zlatan Ibrahimovic. Con lui nel mio Bologna, adesso saremmo in Europa League”.

Su Ibrahimovic che andrà ospite a Sanremo: “Se Ibrahimovic fa quello che deve fare in campo e in allenamento, e non ho dubbi su questo, non vedo dove sia il problema. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Arrigo Sacchi ha detto che dovrebbe ripensarci? Non potrei mani andar contro mister Sacchi, ma penso che i tempi siano un po’ cambiati da quando allenava lui. I ragazzi forse hanno meno passione, ma sono molto più professionali e professionisti di quando giocavo io, perciò non vedo un grande problema”.

Su come finirà tra Milan e Stella Rossa in Europa League: "La Stella Rossa è la mia squadra da sempre, allenata da un mio fratellino come Dejan Stankovic. La vedo dura che possa passare il turno".