CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 24 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, dedica ampio spazio al blackout della Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, ieri sera, hanno perso malamente (1-4) all’Olimpico contro il Bayern Monaco nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Sotto di tre gol nel primo tempo, la reazione solo nella ripresa.

Stasera, a Bergamo, ci sarà Atalanta-Real Madrid: le ‘Merengues‘ si presenteranno senza ben nove calciatori, grande occasione per la ‘Dea‘. In prima pagina, poi, si parla anche della crisi del gruppo ‘Suning‘: dopo l’Inter, finisce in vendita anche lo Jiangu, in Cina.

Intervista, poi, a Dejan Stanković, tecnico della Stella Rossa che domani sfiderà il Milan nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e, infine, spazio al Torino, costretto a fermarsi per un focolaio CoVid. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>