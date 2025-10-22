Luka Modric continua a stupire in questo inizio di stagione con il Milan . Ne ha parlato anche il tennista Sinner , noto tifoso rossonero. A quale tennista paragonerebbe il croato? Ecco la risposta dell'italiano a Sky Sport 24: "Mamma mia, questa è difficile! Beh sicuramente uno dei migliori al mondo perché è lì: vede delle giocate che tanti altri giocatori non vedono".

Sinner continua con la sua analisi: "È molto imprevedibile, secondo me quando è in campo riesce a fare delle giocate pazzesche. Forse un po' Carlos Alcaraz da quel punto di vista lì perché ha una bellissima mentalità, mi hanno detto che mentalmente è incredibile, lavora sempre tanto: quindi ti dico lui però è una risposta con cui non in tanti andranno d'accordo".