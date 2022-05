Sartori: “La cosa migliore per Milan e Inter è fare uno stadio insieme”

Andrea Sartori, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero in merito al tema stadio di Milan e Inter: ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto nel corso di 'Football Benchmark' su 'Sky Sport', Andrea Sartori ha parlato dello stadio di 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "La cosa migliore che Milan e Inter possano fare è uno stadio insieme. Parliamo di due squadre che hanno un bacino di tifosi simile, dimezzi i costi ma riduci anche i costi operativi della gestione dello stadio. Se si è potuto ricostruire il Bernabeu non vedo perché non si possa ricostruire San Siro, sono due stadi molto simili". Milan, le top news di oggi: parla Giroud, doppio colpo in arrivo.