Sacchi: “Il mio Milan giocava con Van Basten, Rijkaard, Gullit: l’Inter …”

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sulla nuova Inter di Cristian Chivu . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Sacchi, paragone tra il suo Milan e la nuova Inter: "Se tutti si sacrificano ..."

È possibile ipotizzare un tridente con Lautaro e Thuram? «Tutto è ipotizzabile, se tutti si sacrificano in nome del collettivo. Nel mio Milan giocavano assieme Gullit, Van Basten, Rijkaard, Donadoni e compagnia bella... L’importante è che Chivu disegni una strategia e che i suoi giocatori lo seguano, senza abbattersi alle prime difficoltà. Per mettere in campo il terzetto, però, bisogna che gli attaccanti lavorino molto in fase di pressing, altrimenti la squadra soffrirà».