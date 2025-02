Wayne Rooney , ex attaccante inglese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Amazon Prime UK', soffermandosi in modo particolare sul trasferimento di Kyle Walker al Milan . Intervenuto a pochi minuti dalla sfida tra Manchester City e Real Madrid , l'ex icona dei Red Devils si è detto stupito della decisione da parte dei Citizens di privarsi di un giocatore così importante in una fase comunque complicata della propria storia. E della stessa opinione è anche Clarence Seedorf , ex centrocampista rossonero. Ecco, dunque, le loro parole.

Rooney punge il Manchester City: fatale il passaggio di Walker al Milan

Wayne Rooney: "Penso che si veda l'importanza di Kyle Walker negli ultimi sette o otto anni per il Manchester City. È così strano vedere Walker essere autorizzato ad andare in prestito al Milan. Akanji ovviamente non è un terzino destro, a questo punto della stagione in cui il Manchester City è in difficoltà, Walker è il capitano della squadra di calcio, consentirgli di andare in prestito è davvero strano".