Psg, Donnarumma: “Critiche sulla scelta del progetto? Mi viene da ridere”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match tra Psg e Manchester City

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha rilasciato un'intervista dopo la vittoria del Psg contro il Manchester City. Queste le parole dell'ex portiere del Milan. "ognavo un esordio così, si è realizzato. E' stata una grandissima partita, una gioia immensa, ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, non è stato un periodo facile ma ne sono uscito perché ho una famiglia incredibile, ero sereno: sapevo che questo momento sarebbe arrivato e me lo sarei goduto con loro. Giocare con questi campioni è fantastico, ti aiutano e ti fanno crescere: complimenti anche a Messi per il primo gol con questa maglia, su di lui non c'è nulla da dire".